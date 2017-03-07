Google назвал популярнейшие мобильные приложения

 

Фото: Sergei Konkov/TASS/Scanpix

Google обнародовал список популярнейших мобильных приложений и игр в честь пятилетия магазина Play Store Google. Возглавило список приложение Facebook, передает Mashable.

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Второе место занял Facebook Messenger, а замкнуло тройку лидеров приложение интернет-радио Pandora Radio.

Далее в списке следуют Instagram и Snapchat, занявшие четвертое и пятое места соответственно.

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Играм был посвящен отдельный рейтинг, топ-места в котором заняли Candy Crush Saga, Subway Surfers, Temple Run 2, Despicable Me и Clash of Clans.

Ранее сообщалось, что специалисты Avast Software назвали самые энергозатратные Android-приложения.

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