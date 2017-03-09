У сервиса знакомств Tinder обнаружилось секретное приложение для избранных пользователей

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Популярный сервис знакомств Tinder около полугода тестирует закрытую версию приложения под названием Tinder Select, предназначенную для элитных пользователей, включая топ-менеджеров компаний, моделей и других популярных пользователей, пишет TechСrunch.

Как сообщил изданию неназванный пользователь Tinder Select, приглашения присоединиться к закрытому сервису получают определенные пользователи, которые затем могут выслать ограниченное число приглашений своим друзьям, но последние уже не могут никого пригласить. Таким образом создатели сервиса контролируют расширение базы пользователей. При этом остается неясным, как именно Tinder отбирает пользователей для закрытой версии приложения, однако, по общему мнению клиентов сервиса, это привлекательные люди высокого класса.

TechCrunch отмечает, что на возможность того или иного пользователя Tinder стать участником Tinder Select может влиять его рейтинг Tinder Elo, который рассчитывается на основе множества различных факторов.

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Судя по скриншотам, полученным TechCrunch, приложение Tinder Select отличается от базовой версии улучшенным дизайном. Кроме того, оно выполнено в синем, а не в оранжевом цвете, а привычная иконка с изображением пламени заменена на букву S. При желании пользователи могут легко переключаться между обычной и закрытой версией сервиса.

С учетом того, что Tinder Select функционирует уже около шести месяцев, можно предположить, что разработчики не планируют официально анонсировать этот сервис и делать его доступным большему числу пользователей Tinder.

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