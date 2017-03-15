В iOS «убьют» почти 200 тысяч приложений

Более 187 тысяч приложений перестанут работать после выхода новоей версии iOS. Это произойдет из-за отказа Apple от поддержки 32-битных программ.

Аналитики компании Sensor Tower отмечают, что в Apple долгое время агитировали разработчиков оптимизировать свои программы под 64-битные процессоры. Компания начала использовать их после выхода iPhone 5s в 2013 году, а потом стала требовать выпускать приложения именно под новое «железо», пишет Mashable.

На данный момент к обновлению не готовы около восьми процентов приложений - более 187 тысяч. Скорее всего, поддержка устаревших программ полностью прекратится с выходом iOS 11. Apple аргументирует изменения тем, что они замедляют работу системы.

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