Власти ЕС пригрозили оштрафовать Facebook, Google и Twitter

Власти Евросоюза могут оштрафовать компании Google, Facebook и Twitter, если те в течение месяца не внесут изменения в свои пользовательские соглашения, передает Reuters со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, письма с претензиями были направлены всем трем компаниям еще в декабре прошлого года.

В них говорилось, что некоторые из условий их соглашений о пользовании нарушают законодательство ЕС в области защиты прав потребителей. В частности, одна из претензий властей состоит в том, что пользователи социальных сетей (в случае Google речь идет о соцсети Google+) могут подавать против них иски только в суды в Калифорнии, а не в тех странах, где проживают истцы.

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Кроме того, власти потребовали изменить подходы к маркировке спонсорского контента,

а также дать пользователям право расторгать соглашение с соцсетями. Наконец, в письмах говорилось о том, что соцсети обладают «чрезмерной властью» в области определения пригодности созданного пользователями контента.

Как сообщил источник, 16 марта представители Facebook, Twitter и Google провели встречу с властями, в ходе которой предложили способы устранения претензий со стороны профильных ведомств.

Если компании откажутся выполнить требования властей, то они могут быть оштрафованы.

Возможная сумма штрафов при этом не уточняется.

Напомним, что в декабре Еврокомиссия начала расследование в отношении социальной сети Facebook, заподозрив компанию в сообщении регулятору заведомо ложной информации во время получения согласия на покупку мессенджера WhatsApp в 2014 году за 19 млрд долларов.

Незадолго до этого комиссар ЕС по вопросам правосудия Вера Йоурова заявила, что крупные американские IT-компании, включая Facebook, Twitter, Microsoft и принадлежащий Google видеохостинг YouTube, должны проявлять больше активности в рамках заключенного ранее соглашения с ЕС о борьбе с разжигающими ненависть публикациями в Сети.

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