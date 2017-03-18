Власти ЕС пригрозили оштрафовать Facebook, Google и Twitter

 

Фото: Sergei Konkov/TASS/Scanpix

Власти Евросоюза могут оштрафовать компании Google, Facebook и Twitter, если те в течение месяца не внесут изменения в свои пользовательские соглашения, передает Reuters со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, письма с претензиями были направлены всем трем компаниям еще в декабре прошлого года.

В них говорилось, что некоторые из условий их соглашений о пользовании нарушают законодательство ЕС в области защиты прав потребителей. В частности, одна из претензий властей состоит в том, что пользователи социальных сетей (в случае Google речь идет о соцсети Google+) могут подавать против них иски только в суды в Калифорнии, а не в тех странах, где проживают истцы.

Реклама

Кроме того, власти потребовали изменить подходы к маркировке спонсорского контента,

а также дать пользователям право расторгать соглашение с соцсетями. Наконец, в письмах говорилось о том, что соцсети обладают «чрезмерной властью» в области определения пригодности созданного пользователями контента.

Как сообщил источник, 16 марта представители Facebook, Twitter и Google провели встречу с властями, в ходе которой предложили способы устранения претензий со стороны профильных ведомств.

Если компании откажутся выполнить требования властей, то они могут быть оштрафованы.

Возможная сумма штрафов при этом не уточняется.

Напомним, что в декабре Еврокомиссия начала расследование в отношении социальной сети Facebook, заподозрив компанию в сообщении регулятору заведомо ложной информации во время получения согласия на покупку мессенджера WhatsApp в 2014 году за 19 млрд долларов.

Незадолго до этого комиссар ЕС по вопросам правосудия Вера Йоурова заявила, что крупные американские IT-компании, включая Facebook, Twitter, Microsoft и принадлежащий Google видеохостинг YouTube, должны проявлять больше активности в рамках заключенного ранее соглашения с ЕС о борьбе с разжигающими ненависть публикациями в Сети.

Еще по этой теме
В США обвинили Facebook, Google и Twitter в пособничестве ИГИЛ

В США обвинили Facebook, Google и Twitter в пособничестве ИГИЛ

В Facebook Messenger появились самоуничтожающиеся истории

В Facebook Messenger появились самоуничтожающиеся истории

Facebook запретил использовать данные о пользователях для слежки

Facebook запретил использовать данные о пользователях для слежки


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 13000 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Дом
Дом, Ķekava, 175000 EUR

reklama.vesti.lv

Несколько бытовых вещей могут вызвать рак Wo&Men

Несколько бытовых вещей могут вызвать рак

Западные СМИ показали самого завидного в мире жениха Wo&Men

Западные СМИ показали самого завидного в мире жениха

Рижанин просит о помощи: Неизвестно, сколько еще людей и собак п Новости

Рижанин просит о помощи: Неизвестно, сколько еще людей и собак п

Звезда КВН увез больную раком невесту на лечение Showbiz

Звезда КВН увез больную раком невесту на лечение

Меган Фокс после рождения третьего ребенка разделась для журнала Showbiz

Меган Фокс после рождения третьего ребенка разделась для журнала

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
22 500 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля Гробиньская вол.
Продают Земля Гробиньская вол. 117 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры, Юрмала
Продают Квартиры, Юрмала 349 000 EUR
Сдают Дом, Тейка
Сдают Дом, Тейка 1 900 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERI ( ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERI ( ...
RECRUITMENT LEAD
RECRUITMENT LEAD
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 