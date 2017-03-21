Samsung официально анонсировала голосового помощника Bixby

Южнокорейская компания Samsung официально анонсировала фирменного голосового помощника Bixby, о котором ходило немало слухов в связи с приближающейся презентацией флагманского смартфона Galaxy S8.

Как говорится в сообщении, опубликованном в блогекомпании, Bixby получит три отличия от существующих голосовых ассистентов.

Во-первых, в поддерживающих Bixby приложениях пользователи при помощи голосовых команд смогут управлять практически всеми функциями и возможностями этих программ, в то время как другие голосовые помощники имеют доступ лишь к отдельным функциям приложений.

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Во-вторых, Bixby будет учитывать контекст - пользователи смогут в любой момент работы с приложением запустить Bixby, и ассистент позволит продолжить работу в режиме голосового управления.

В-третьих, Bixby будет способен понимать неполные команды, что позволит общаться с помощником наиболее естественно. Так,

получив команду с неполной информацией, Bixby сперва выполнит ее часть, а затем предложит хозяину уточнить запрос.

В компании также утверждают, что у владельцев устройств не возникнет проблем при обучении работе с Bixby, а его использование позволит управлять смартфоном более органично.

Что же касается выхода Bixby на рынок, то в Samsung подтвердили, что помощник будет работать на Galaxy S8, на боковой грани которого будет располагаться кнопка запуска голосового ассистента. При этом в сообщении отмечается, что на момент презентации нового флагманского смартфона, которая должна пройти 29 марта, лишь некоторые из предустановленных на смартфоне приложений будут поддерживать работу с Bixby. Постепенно список совместимых программ будет расширен, а в перспективе Samsung намерена выпустить SDK, который позволит сторонним разработчикам внедрять поддержку Bixby в свои программы.

Согласно планам Samsung, в будущем Bixby будет доступен не только владельцам смартфонов, но и многих домашних устройств, включая телевизоры и кондиционеры. Это превратит Bixby из интерфейса для смартфона в интерфейс управления домом.

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