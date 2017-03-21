Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Компания Samsung анонсировала новый голосовой помощник Bixby, который появится в новом флагмане Galaxy S8. Подробная информация об ассистенте размещена на сайте компании.

Производитель утверждает, что данный ассистент является самым умным на рынке и принципиально отличается от решений других компаний, вроде Siri от Apple. Samsung выделила три ключевых отличия Bixby от других систем. В первую очередь отмечается «полнота» (Completeness) ассистента, то есть возможность выполнять практически все функции, которые пользователь осуществляет через обычный интерфейс программы. Помимо этого, система распознает контекст и может предлагать различные варианты действия в зависимости от ситуации. Третьим пунктом идет возможность Bixby понимать не только определенные команды, но и вопросы, заданные в свободной форме.

«Начиная со смартфонов, Bixby будет постепенно внедряться во все наши устройства. В будущем вы сможете управлять своим холодильником или кондиционером с помощью данного ассистента», — говорится в пресс-релизе компании.

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Смартфон Samsung Galaxy S8 будет представлен 29 марта в Нью-Йорке. На его корпусе будет размещена специальная кнопка для запуска ассистента. По данным инсайдеров, телефон будет выпущен в версии с диагональю экрана 5,8 и 6,2 дюйма. Его стоимость составит минимум 799 евро.

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