Компания Twitter собирается ввести платную подписку. Ожидается, что касаться это будет лишь профессиональных пользователей и использования приложения Twitter Tweetdeck.

Платная версия соцсети, предположительно, будет включать расширенные аналитические данные, а также оповещения о последних новостях и о темах, обсуждаемых подписчиками аккаунта.

При этом основная версия Twitter останется бесплатной для пользователей.

Twitter

Scoop: Twitter is developing an 'advanced TweetDeck' that would be available for monthly subscription fee & feature a range of new features: pic.twitter.com/MlKw8xZlVS— Andrew Tavani (@andrewtavani) 23 марта 2017 г.