Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Платная версия будет предназначаться для профессиональных пользователей.

Компания Twitter собирается ввести платную подписку. Ожидается, что касаться это будет лишь профессиональных пользователей и использования приложения Twitter Tweetdeck.

Платная версия соцсети, предположительно, будет включать расширенные аналитические данные, а также оповещения о последних новостях и о темах, обсуждаемых подписчиками аккаунта.

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При этом основная версия Twitter останется бесплатной для пользователей.

Twitter

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