Интернет-банки становятся все популярнее

За год число пользователей интернет-банков в Латвии выросло на 1,9% - до 1,44 млн.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на данные Латвийской ассоциации коммерческих банков, больше всего клиентов в конце прошлого года было у интернет-банка Swedbank - 764 600 или 53,1 от общего числа пользователей интернет-банков.

Интернет-банком «SEB banka» на конец прошлого года пользовалось 289 900 клиентов или 20,1% (в 2015 году – 20,6%) от общего числа всех пользователей интернет-банков.

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Число пользователей интернет-банка «Citadele» в конце прошлого года составило 129 400 или 9% (в 2015 году – 8,4%) от общего числа всех пользователей интернет-банков.

Интернет-банком «DNB Banka» в конце прошлого года пользовалось 113 тыс. клиентов или 7,8% (в 2015 году – 7,7%) от общего числа всех пользователей интернет-банков.

Число клиентов интернет-банка «Nordea Bank» в конце 2016 года составило 57 900 или 4% (в 2015 году – 4%) от общего числа всех пользователей интернет-банков.

Интернет-банком «Norvik banka» пользовалось 24 900 клиентов (на 2,1% больше, чем в конце 2015 года), «ABLV Bank» - 15 900 клиентов (на 7,2% меньше, чем в конце 2015 года), «Rietumu banka» - 15 400 клиентов (на 12,2% меньше, чем в конце 2015 года), «PrivatBank» - 8400 клиентов (на 10,9% меньше, чем в конце 2015 года), «Meridian Trade Bank» - 5800 клиентов (на 7,7% больше, чем в конце 2015 года).

Услуги интернет-банков в конце 2016 года предлагали 20 латвийских кредитных учреждений.