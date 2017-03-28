Facebook «позаимствовал» целый ряд функций Snapchat

Социальная сеть Facebook станет больше похожа на Snapchat благодаря появлению целого ряда новых функций-аналогов популярного приложения. В частности, будут добавлены в Facebook короткие визуальные истории, исчезающие сообщения, а также камера со спецэффектами, передает CNN.

Пользователям отныне будет доступен целый раздел с самоуничтожающимися сообщениями Stories, к которому в ближайшее время получит доступ вся аудитория.

Также можно будет использовать новую функцию Direct, которая дает возможность отправлять фото и видео друзьям. Как только обсуждение будет завершено, посты будут автоматически удаляться.

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Пользователи также смогут использовать различные эффекты в роликах и изображениях, а также добавлять маски.

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