Twitter отказался от яиц на аватарах по умолчанию

Сервис микроблогов Twitter объявил о смене стандартной картинки пользователя в виде белого яйца на цветном фоне. Об этом сообщается в блоге Twitter.

На смену привычной аватарке с яйцом, которая появилась еще в 2010 году, пришло схематичное темно-серое изображение головы и плеч человека на светло-сером фоне. Как отметили в компании, многие пользователи ранее не меняли свой аватар, поскольку находили картинку с яйцом забавной и милой. По замыслу разработчиков, смена этой картинки на более серьезную должна побудить пользователей установить собственный аватар.

В сообщении также отмечается, что в первоначальном варианте новая картинка пользователя изображалась с головой круглой формы, однако впоследствии дизайнеры изменили ее форму, чтобы изображение не ассоциировалось с мужчиной. Также окончательная версия аватара отличается более узкими плечами.

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Twitter показал новую картинку пользователя по умолчанию pic.twitter.com/BxuEkLXTfH— 12_white (@mikky_nn) 31 марта 2017 г.

Напомним, что накануне Twitter перестал показывать имена пользователей в ответах на их записи. Теперь длина ответа на чей-либо твит ограничена привычным лимитом в 140 символов, в то время как ранее использование имен сокращало его, что было особенно неудобно в групповых дискуссиях, когда автоматическое упоминание двух или трех ников заметно уменьшало простор для выражения мыслей. В обновленной версии сервиса имена собеседников отображаются над текстом записей.