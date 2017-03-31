Twitter отказался от яиц на аватарах по умолчанию

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Сервис микроблогов Twitter объявил о смене стандартной картинки пользователя в виде белого яйца на цветном фоне. Об этом сообщается в блоге Twitter.

На смену привычной аватарке с яйцом, которая появилась еще в 2010 году, пришло схематичное темно-серое изображение головы и плеч человека на светло-сером фоне. Как отметили в компании, многие пользователи ранее не меняли свой аватар, поскольку находили картинку с яйцом забавной и милой. По замыслу разработчиков, смена этой картинки на более серьезную должна побудить пользователей установить собственный аватар.

В сообщении также отмечается, что в первоначальном варианте новая картинка пользователя изображалась с головой круглой формы, однако впоследствии дизайнеры изменили ее форму, чтобы изображение не ассоциировалось с мужчиной. Также окончательная версия аватара отличается более узкими плечами.

Реклама

Напомним, что накануне Twitter перестал показывать имена пользователей в ответах на их записи. Теперь длина ответа на чей-либо твит ограничена привычным лимитом в 140 символов, в то время как ранее использование имен сокращало его, что было особенно неудобно в групповых дискуссиях, когда автоматическое упоминание двух или трех ников заметно уменьшало простор для выражения мыслей. В обновленной версии сервиса имена собеседников отображаются над текстом записей.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 175000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 330000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 95000 EUR

reklama.vesti.lv

Мария Максакова сделала объявление после смерти мужа Showbiz

Мария Максакова сделала объявление после смерти мужа

Трагическое ДТП под Елгавой: машина была без техосмотра Новости

Трагическое ДТП под Елгавой: машина была без техосмотра

Ким Кардашян выбрала хирургический способ забеременеть Wo&Men

Ким Кардашян выбрала хирургический способ забеременеть

Смерть молодой девушки: подробности трагедии в Иманте Новости

Смерть молодой девушки: подробности трагедии в Иманте

Новинка кино: Такого страшного трейлера вы еще не видели Showbiz

Новинка кино: Такого страшного трейлера вы еще не видели

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
E – KOMERCIJAS KOORDINATORU (-I) ...
E – KOMERCIJAS KOORDINATORU (-I) ...
KLIENTU SERVISA SPECIĀLISTS/-E
KLIENTU SERVISA SPECIĀLISTS/-E
CLIENT SERVICE SPECIALIST
CLIENT SERVICE SPECIALIST
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 