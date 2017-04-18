Идеальные портреты с новым флагманом Huawei P10

 

Фото: Пресс-фото

Твоё лицо – это история. Оно отражает твои желания и страсть. Раскрывает страхи. Твоё лицо – это история… Huawei знакомит с новым флагманом - P10. В кампании будут использованы различные медийные каналы и каналы социальных медиа в Центральной и Восточной Европе, а также в Скандинавских странах.

Каждую минуту в мире создают более трёх миллионов фотографий, и примерно 90% из этого числа создаётся при помощи телефонов. Это одна из причин, почему Huawei фокусируется на фотографию, пытаясь достичь идеала, сотрудничая с ведущим мировым производителем камер - Leica. Учитывая достижения телефонов Huawei Mate 9 и P9 с дуальными системами камер, P10 знакомит нас с новейшим достижением в телефонах P10 - Leica Dual-Camera 2.0. Это первый телефон Huawei, в который внедрили технологию точного 3D опознания лиц, которая улучшает каждую деталь фотографии.

Новый флагман позволяется пользователю делать красивые, художественные фотографии, с натуральным размытым фоном, в стиле фотографий Leica. Добавляя в Huawei алгоритм глубины Leica, сделанные фотографии станут чётче, с более точными линиями и выразительными цветами, фон, в свою очередь, будет оставаться размытым. Эти эффекты доступны и в цветном, и в монохромном режиме, фокус камеры может быть изменён после того, как сделана фотография.

Маркус РиваМаркус Рива. Фото: Пресс-фото

Чтобы выделить эти функции, для кампании Идеальный Портрет была запущена телевизионная реклама, которую создало агентство Leomek Hatoda. В фокусе рекламы лицо человека и различные истории, которые оно рассказывает. Это видео является объединением нескольких историй, в которых видны люди в разные периоды своей жизни, в разных ситуациях, должностях и пейзажах, чтобы поймать уникальность окружающего нас мира.

В кампании участвует рекламное лицо Huawei P10 в Латвии, музыкант Маркус Рива, а также посол Huawei, звезда польского футбола и мюнхенского «Bayern» – нападающий Роберт Левандовски.

О Huawei

Продукция и услуги компании Huawei доступны более чем в 170 странах и используются третью населения земли, заняв третье место в мировых поставках мобильных телефонов в 2014 году. Шестнадцать научно-исследовательских центров работают в Соединенных Штатах, Германии, Швеции, России, Индии и Китае. Huawei Consumer BG является одним из трех подразделений компании Huawei, которое занимается смартфонами, широкополосными мобильными устройствами, домашними приборами и услугами облачного сервиса. Глобальная сеть компании Huawei построена на 20 годах опыта в телекоммуникационной промышленности и нацелена на предоставление потребителям самых современных технологий по всему миру.

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