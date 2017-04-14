Парень снимает видеоролики, где он просто сидит и улыбается 4 часа подряд. И все!

Человек по имени Бенджамин Беннетт вот уже на протяжении шести месяцев на своём канале в YouTube стримит видео с одним и тем же сюжетом. Он неподвижно сидит перед камерой и улыбается. По четыре часа подряд. Почти не шевелясь.

Вот один из лучших его фильмов:

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Всего таких видеозаписей на канале Беннетта выложено уже 262. Иногда он записывает стримы каждый день несколько дней подряд, иногда делает перерывы. Ещё у него есть сайт Sitting & Smiling, на котором просто выложены в ленту все ролики с YouTube. Без комментариев и каких-то дополнений. Сначала на парня никто не смотрел, потом, во время 25-го по счёту стрима, на него вдруг обратили внимание, пришли зрители. Сейчас у каждого видео в среднем несколько десятков тысяч просмотров, а у самого популярного, показанного 6 марта, почти 400 тысяч.

У канала 96 тысяч постоянных подписчиков. Это настолько дико, что Беннеттом заинтересовался Vice и даже взял у него интервью. На вопрос о том, зачем он стал делать то, что он делает, молодой человек честно отвечает, что сам не очень понимает. "

«Не знаю. Кажется, интернету этого не хватало. Это нужно было сделать, и никто кроме меня делать этого не хотел.

Никакой конкретной цели нет. У меня входящие ломятся от людей, которые меня спрашивают, зачем я это делаю, но мне кажется, этот вопрос вообще неприменим к такому типу деятельности», говорит он.

Беннетт согласен, что его видео вполне можно отнести к области перформативного искусства.

Беннетт почти никак не готовится к своим перформансам: просто пьёт воду, заранее ходит в туалет.

После сеансов сильно затекают ноги, а в остальном — нет проблем.

На вопрос о том, почему же он всё-таки именно улыбается, отвечает, что, если бы он не улыбался, то перформанс воспринимался бы как обычная медитация.

Вряд ли бы тогда кто-то стал на него смотреть. Иногда улыбка, которую изначально ему приходится вызывать искусственно, действительно поднимает ему настроение, как пишут в популярных психологических практикумах. Любопытно при этом, что постепенно Беннетт научился через относительно статичную улыбку выражать целый спектр эмоций — и грусть, и равнодушие, и подлинную радость.