В США в возрасте 85 лет скончался один из создателей Интернета

 

Фото: ITAR-TASS/Scanpix

В США умер один из создателей Интернета Роберт Тейлор. Он скончался 13 апреля в своем доме в штате Калифорния, в городе Вудсайд, сообщил его сын Курт, пишет The Los Angeles Times.

Тейлор страдал от болезни Паркинсона и «других заболеваний».

Ученый работал на Министерство обороны США. В 1960-х годах он запустил прототип сети интернет ARPANET. Затем он работал в Xerox Palo Alto Research Center, где руководил командой, которая разрабатывала персональный компьютер, технологию по передаче данных Ethernet и компьютерный дисплей. Под его началом ученые Алан Кей, Батлер Лэмпсон и Чак Такер разработали и создали первый персональный компьютер Alto.

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