Facebook удалил 30 тысяч фейковых аккаунтов перед выборами во Франции

Социальная сеть Facebook закрыла около 30 тысяч фальшивых аккаунтов, которые распространяли фейковые новости накануне президентских выборов во Франции, сообщает Huffington Post.

Соцсеть применяет автоматизированные механизмы для отсеивания фейков, фиксируя их повторения на сотнях фальшивых сайтов.

«Хотя эти последние усовершенствования не приведут к удалению каждого фейкового аккаунта, мы стремимся к постоянному повышению нашей результативности», – сообщил технический менеджер Facebook Шабнем Шайк.

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