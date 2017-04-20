Facebook создает нейроинтерфес, который поможет печатать силой мысли

Facebook работает над созданием неинвазивного нейроинтерфейса, который позволит пользователям набирать текст без клавиатуры. Также компания разрабатывает технологию, которая позволит «слышать» с помощью кожи.

Об этом рассказала Регина Дуган, глава исследовательского подразделения Facebook Building 8, на конференции F8 в Сан-Хосе (Калифорния, США). Начиная с 2007 года Facebook проводит эту конференцию для разработчиков.

Одна из представленных на конференции технологий — неинвазивный нейроинтерфейс для печати текста. Работа над проектом ведется полгода, и Facebook сотрудничает в этом направлении с Калифорнийским университетом в Сан-Франциско, Калифорнийским университетом в Беркли, Университетом и медицинским центром Джонса Хопкинса, а также с Медицинским колледжем Университета Вашингтона в Сент-Луисе.

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Для демонстрации экспериментальной технологии Регина Дуган показала запись из Стэнфордской лаборатории, на которой доброволец печатала с помощью такого интерфейса со скоростью восемь слов в минуту.

Представители Facebook не раскрывают подробностей технологии,

однако сообщают, что разрабатываемый нейроинтерфейс будет неинвазивным — данные будут считываться с помощью методов оптической визуализации.

Кроме того, разрабатывается технология, которая позволит тактильно передавать звуки. Система вместо воспроизведения звука адаптирует частоту колебаний для воспроизведения с помощью актуаторов, а пользователь по разной частоте воздействия на кожу определяет сказанное, передает N+1.

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