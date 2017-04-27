СМИ: Google обязали признать Крым частью России

Компанию Google обязали дать доступ крымчанам к приложениями магазина Google Play, и в том числе - к поисковику. Согласно достигнутым договоренностям, Google придется признать Крым частью России, передают Известия.

Об этом изданию сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), которая достигла мирового соглашения с корпорацией.

Отмечается также, что невыполнение данных соглашений будет грозить корпорации судебными разбирательствами.

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Известно, что в связи с санкциями США, введенными в адрес России, корпорация Google прекратила обслуживание ряда сервисов на крымском полуострове.

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