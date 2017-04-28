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Впредь будем пользоваться мобильной связью в Европе так же, как дома! О такой возможности позаботился оператор «Теle2», который с июня этого года, когда в силу вступит Регламент ЕС о роуминге, предложит клиентам пользоваться услугами в Европе* по таким же тарифам, как дома. «Этим шагом мы открыли Европу: теперь наши клиенты смогут говорить, отправлять сообщения и пользоваться Интернетом по всей Европе как дома, то есть без дополнительной платы», – подчёркивает председатель правления «Теle2» Валдис Ванцович.

Минуты разговоров и СМС-сообщения в Европе больше не считаем

Как следует изучив нужды клиентов, впредь «Теle2» будет предлагать тарифы «Zelts 500 MB», «Zelts 2 GB», «Zelts 6 GB» и «Zelts Bezlimits», что значительно расширит услуги мобильной связи, доступные клиентам как в Латвии, так и в Европе. Если раньше мы активно звонили и отправляли СМС-сообщения в пределах домашней сети в Латвии, то в дальнейшем, благодаря новым тарифным планам, находясь в какой-либо другой стране Европы, мы сможем смело связываться с теми, кто находится как в Латвии, так и в других странах Европы, не считая минуты разговоров и число отправленных СМС-сообщений. В свою очередь, тарифные планы «Zelts 6 GB» и «Zelts Bezlimits» дополнительно предусматривают международные звонки из Латвии в любую другую страну Европы.

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Интернет как в Латвии, так и в Европе!

«Разговоры были и остаются одними из наиболее ценных услуг мобильной связи, однако клиентам равносильно важен и Интернет, поскольку его расход стремительно растёт с каждым годом. В связи с этим мы дополнили расширенные планы как разговорами и СМС-сообщениями, так и рассчитанным на различный расход объёмом мобильного Интернета для использования как в Латвии, так и в Европе», – указывает В. Ванцович.

Хорошая новость заключается в том, что клиенты «Теlе2» смогут использовать абсолютно весь объём данных, включённый в тарифные планы «Zelts 500 MB», «Zelts 2 GB» и «Zelts 6 GB», не только в Латвии в рамках современнейших и наиболее быстрых интернет-сетей последнего поколения 4G, 4G+ и 4G++, но и по всей Европе. В свою очередь, клиенты, выбравшие тарифный план «Zelts Bezlimits», в Латвии продолжат использовать мобильный Интернет без ограничений, а в Европе – каждый месяц расходовать до 6 Гбайт.

Дополнительная SIM-карта для большего количества Интернета

Расширив тарифные планы, «Теlе2» в особенности позаботился об активных пользователях мобильного Интернета, которые нередко прибегают одновременно к нескольким мобильным устройствам. Впредь в подарок к дополнительно доступному в рамках тарифных планов «Zelts 2 GB», «Zelts 6 GB» и «Zelts Bezlimits» объёму мобильного Интернета «Теlе2» будет дарить ещё одну SIM-карту с 300 Мбайт, 1 Гбайт или 2 Гбайт в соответствии с тарифным планом для ещё более активного иcпользования мобильного Интернета как в Латвии, так и в Европе.

Впредь и звонки во все сети Латвии

Нередко пользователям мобильных услуг приходится осторожно подходить к совершению звонков по незнакомым номерам, ведь если номер отсутствует среди клиентов популярнейших мобильных операторов, то это может обернуться незапланированными расходами. Впредь эта потребность будет полностью удовлетворена, поскольку «Теlе2» включил в расширенные тарифные планы звонки во все публичные фиксированные и мобильные сети Латвии.

«Мы подумали как о клиентах, для которых значимы расходы на услуги, так и о тех, кто активно использует широкий ассортимент услуг. Отметим, что мы также включили в новые тарифные планы звонки во все сети Латвии, а это означает, что связь в стране для наших клиентов стала более доступной», – поясняет В. Ванцович.

Самый быстрый Интернет и наиболее качественная связь для клиентов «Теlе2»

Новые тарифные планы являются ещё одним шагом «Теlе2» к развитию, чтобы предложить ещё лучшие услуги клиентам, а именно почти половине жителей Латвии.

«В целом за два года мы инвестировали более 20 млн евро, вложив бóльшую часть именно в инфраструктуру. В свою очередь, наша техническая команда за короткий срок проделала немыслимый объём работ, развернув сеть 4G «Теlе2» и сделав её доступной 99% жителей», – рассказывает В. Ванцович.

К тому же, согласно последним данным Комиссии по регулированию общественных услуг, «Теlе2» является лидером по трём параметрам качества услуг мобильной связи, значимых для клиентов: лучшее качество отображения речи, широчайшее покрытие 4G и в среднем наибольшая скорость загрузки мобильного Интернета в Латвии.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Более подробно о новых тарифных планах и предложениях предприятия можно узнать на домашней странице «Tele2»

*страны-участницы Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), где впредь будут доступны услуги мобильной связи «Tele2» по таким же тарифам, как дома: Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Франция, Греция, Хорватия, Эстония, Ирландия, Италия, Кипр, Великобритания, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Испания, Венгрия, Германия, Швеция, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Для звонков в страны-участницы ЕС и ЕЭЗ сохраняется роуминг; с тарифами можно ознакомиться здесь

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: ** Отчёт качества услуг электронной связи Комиссии по регулированию общественных услуг за 2016 год

Что предложит «Tele2» в новых тарифных планах:

• звонки и СМС-сообщения из Европы в Латвию;

• звонки и СМС-сообщения между странами Европы;

• возможность использовать объём мобильных данных, включённый в тарифный план, – «Zelts 500 MB», «Zelts 2 GB» и «Zelts 6 GB» – как в Латвии, так и в Европе;

• во все тарифные планы «Tele2» включены звонки во все сети Латвии;

• во все популярнейшие тарифные планы – «Zelts 6 GB» и «Zelts Bezlimits» – включены международные звонки из Латвии в Европу;

• дополнительную SIM-карту для мобильного Интернета в рамках тарифных планов «Zelts 2 GB», «Zelts 6 GB» и «Zelts Bezlimits».


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