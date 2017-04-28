СМИ: аккумулятор iPhone 8 будет заряжаться быстрее обычного

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Mikhail Japaridze/TASS/Scanpix

Новый iPhone, предположительно, получит аккумулятор, который будет заряжаться быстрее предыдущих моделей смартфона. Об этом сообщает Apple Insider.

По слухам, iPhone 8 будет обладать аккумулятором емкостью 2700 мАч. Для сравнения, емкость батареи iPhone 7 составляет 1960 мАч. При этом зарядка смартфона будет происходить гораздо быстрее благодаря новому беспроводному методу, когда устройство просто помещается сверху на wireless-базу и заряжается без шнура.

Ранее стало известно, что в интернете появился снимок макета нового iPhone.

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