В Риге стало больше специалистов по тестированию ПО

 

Фото: Пресс-фото

Профессия тестировщика программного обеспечения все больше набирает популярность в Латвии. QA Academy, получившая признание в Беларуси и России как квалифицированный обучающий центр, теперь захватывает рынок Балтии, предлагая эффективные программы обучения для новичков и профессионалов в сфере ИТ. Тестировщик ПО – специалист, который занимается тестированием программного обеспечения с целью выявления ошибок в его работе и их своевременного исправления.

Если сказать проще, то тестировщик проверяет веб-сайты, мобильные приложения, интернет-магазины, игры, программное обеспечение для банков и многое другое. Такой специалист помогает программистам найти ошибки, сделать программы надежнее, удобнее в использовании и безопаснее.

На прошлой неделе состоялись два первых выпуска студентов комбинированного курса «Основы тестирования ПО» QA Academy, обучавшихся на базе университетов Латвии. Новый формат обучения поддержали сразу два университета – РТУ и ЛУ.

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Выпускники получили знания по специальности Тестировщик ПО, сертификаты об окончании курса от QA Academy и университета, а главное – они получили выигрышную позицию на рынке труда.

Экзаменовала студентов Екатерина Базылева – опытный специалист по тестированию и преподаватель курсов QA Academy.

Основная задача центра QA Academy – дать практические знания выпускникам, которые позволят максимально быстро включиться в профессиональную работу после окончания курса.

Как отмечают сами студенты, программа курса разработана таким образом, что сохраняет баланс между практикой и теорией, позволяя узнать всю основную терминологию, освоить необходимые для работы инструменты и понять, как построен процесс работы.

Ксения, студентка 2-го курса РТУ и выпускница QA Academy, рассказывает о курсе следующее: «Мне очень нравится процесс тестирования в создании программ, так как он позволяет выявить все ошибки, так называемые «баги», и сделать продукт идеальным.

Я выбрала этот курс, потому что после окончания университета с сертификатом и полученными знаниями мне будет проще найти работу. А также он закрывает нам 2 университетских модуля по свободному выбору. Лично для меня очень важно, что курс содержит много практических занятий, так как через практику проще понять теорию. Конечно, учиться было непросто, приходилось совмещать курс с основной учебой, но, как говорит

ся, «тяжело в учении, легко в бою». Я бы очень рекомендовала пройти этот курс. Как я знаю, многие мои сокурсники также хотят пройти это обучение».

Профессия тестировщика ПО подойдет людям, обладающим педантичностью и перфекционизмом, тем, кому нравится ИТ-сфера, но не так нравится программирование. Стоит отметить, что курс отлично подходит для наших студентов РТУ, так как они погружаются в среду, в которой им надо будет общаться и работать. Это позволяет им сразу понять корпоративную культуру компаний и быть подготовленными.

«В Латвии тестирование ПО широко распространено в ИТ-компаниях. Особенно активно используется автоматизированное тестирование. Ручное (мануальное) тестирование также востребовано и является основой для освоения автоматизированного.

Сейчас ситуация такова, что большинство тестировщиков профессионально растут на своем рабочем месте. Хочу заметить, что большая часть латвийских предприятий предлагает обучиться только программированию, поэтому я рада, что наши коллеги из Беларуси предоставляют студентам возможность пройти профессиональное обучение тестированию на таком курсе» - рассказывает куратор курса от РТУ Эрика Назарука.

QA Academy – международный образовательный центр подготовки тестировщиков программного обеспечения. Работает с 2008 года в Минске (Республика Беларусь) на базе A1QA – крупнейшей компании по обеспечению качества ПО в Центральной и Восточной Европе.

Получить подробную информацию о курсе, а также ознакомиться с его программой вы можете на сайте: https://qa-academy.lv/.

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