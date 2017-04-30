Стала известна причина блокировки «Википедии» в Турции

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Турецкие власти объяснили свое решение о блокировке сайта «Википедия» его отказом удалять «материалы, порочащие Анкару», передает Интерфакс.

В министерстве транспорта и связи Турции заявили, что администрацию интернет-энциклопедии неоднократно извещали о необходимости отказа от размещения «ложной и необоснованной информации о неких связях Анкары с террористическими организациями», однако она не стала избавляться от этого контента.

В связи с этим власти приняли решение о блокировке «Википедии», которая,

«вместо того, чтобы внести свою лепту в борьбу с терроризмом, поддержала кампанию по очернению имиджа Турции на международной арене».

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При этом в ведомстве подчеркнули, что в случае выполнения его требований доступ к ресурсу может быть восстановлен.

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