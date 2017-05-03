Американская компания Apple отчиталась о падении продаж iPhone в первом квартале 2017 года на 1% по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году. Об этом сообщает ВВС.

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Несмотря на падение продаж, доход компании вырос более чем на 1% за счет повышения цен на продукцию. Так, за второй квартал 2017 году общая выручка Apple составила 52,9 млрд долларов при 50,76 млн проданных iPhone. За тот же период в прошлом году было реализовано 51,2 млн iPhone, а выручка составила 50,6 млрд долларов.

Глава Apple Тим Кук объяснил падение спроса тем, что покупатели ждут выхода новой модели.

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Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Сети было обнародовано видео будущего iPhone 8, презентация которого ожидается осенью этого года.

Напомним, в феврале нынешнего года Apple отчиталась о рекордных продажах iPhone. За последние три месяца 2016 года компания реализовала 78,29 млн телефонов и заработала 78,4 млрд долларов.

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