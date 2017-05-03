Число вирусов растет: если сомневаешься – не используй

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Уже четвертый год подряд Data Security Solutions, совместно с Латвийской Ассоциацией сертифицированных специалистов по защите персональных данных, проводит семинар «Цифровая эра». На семинаре ведущие специалисты из государственного и частного сектора делятся опытом и знаниями, представляют инновационные решения и новейшие рыночные тенденции, а также нововведения регулирования в Латвии и ЕС.

Cпециалист по кибербезопасности компании Transact Pro Нормунд Айзстраутс на семинаре «Цифровая эра» выступил с сообщением о финансовой безопасности и безопасности личных данных в сети.

Cогласно ENISA Threat Landscape Report (2016), уже который год вредоносные программы занимают лидирующую позицию в топе кибермошенничества. В прошлом году рост числа вредоносных программ составил 30%, достигнув общей суммы в 600 млн евро. Лидируют вирусы – вирусами типа Троянского коня (Trojan) совершается 67% атак, на сетевые черви (worm) приходится 11% атак, на вредоносные программы (PUPs) 4%, на шпионские - 2% и на другие виды вирусов 16%.

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За последний год, как свидетельствует отчет ENISA Threat Landscape Report 2016, увеличилось число сетевых атак - число атак на интернет-сайты за год выросло на 15%, участились случаи взломов аккаунтов в социальных сетях (web application attacks), атаки веб-роботов (botnets), случаи утечки информации (data breach), а также кражи данных, манипуляции и угрозы частным лицам.

Активное противодействие кибератакам и повышение осведомленности пользователей имеет большое значение. Так, по данным ENISA Threat Landscape Report, 2016, за прошлый год стало значительно меньше спама, кибер-шпионажа и случаев краж личности (персональных данных).

Главный принцип борьбы с сетевым мошенничеством – образованность интернет-пользователей и осторожное обращение со своими данными и информацией личного характера.

Эксперт по кибербезопасности Нормунд Айзстраутс подчеркивает: «Чтобы защитить себя и свои данные следует использовать программы менеджеры паролей, многофакторную аутентификацию, пользоваться надежными и уникальными паролями, следить за состоянием программного обеспечения, регулярно следить за своими финансовыми сделками, не подключаться в незнакомым и сомнительным сетям и беречь свою технику от посторонних.»

И следует помнить:

  • в интернете нет кнопки «удалить»

  • делиться своим местоположением – подвергать себя риску

  • делись своими частными данными только с теми, кому полностью доверяешь

  • не выкладывай в сеть чувствительную информацию


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