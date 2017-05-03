Windows 10 S не даст сменить браузер по умолчанию

Издание Mashable сообщило о ряде ограничений, которыми обладает новая Windows 10 S. Согласно информации ресурса, операционная система не даст пользователю поменять браузер по умолчанию, а также поисковую машину.
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Официально представлена была операционная система накануне, 2 мая, в рамках презентации Microsoft.
Производитель также озвучил некоторые подробности об операционной системе, отметив, что она не поддерживает приложения, скачанные из сторонних источников, только из Windows Store.
Позднее стало известно о браузере по умолчанию и поисковой машине.
При этом пользоваться другими браузерами все же возможно, однако в любом случае, по умолчанию будет всегда установлена Edge. Что касается поисковой машины, то по умолчанию будет установлена bing.
Издание сообщает, что данные ограничения могут вызвать недовольство у многих пользователей. Однако те, кого не устраивают данные условия, могут перейти на Windows Pro - более расширенную операционную систему.Еще по этой теме