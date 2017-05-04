Google предупредила о вредоносной рассылке в Gmail

Компания Google предупредила пользователей по всему миру о фишинговой рассылке писем с почтового сервиса Gmail под видом Google Docs. Об этом компания сообщила на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Мы расследуем фишинговые сообщения, которые выглядят какGoogle Docs. Мы рекомендуем вам не кликать на сообщения и сообщать о них, как о фишинге», — написано в сообщении.

The Verge указывает, что злоумышленники отправляют сообщения пользователям якобы от тех, кого они могут знать. Затем при переходе по ссылке предлагается дать доступ к письмам и адресной книге программе, которая якобы является Google Docs. Однако в случае перехода по вредоносной ссылке, злоумышленники смогут получить доступ к аккаунтам через сторонние приложения.

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Особенностью является то, что

вредоносная рассылка действует внутри Gmail, а не переводит пользователей на страницы, похожие на почтовый сервис.

В заявлении Google, которое приводит The Verge, сказано, что компания приняла меры, чтобы защитить пользователей от этой фишинговой рассылки. В частности, они отключили аккаунты нарушителей и удалили их страницы.

Издание пишет, что позже проблему удалось устранить.

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