Google предупредила о вредоносной рассылке в Gmail

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Компания Google предупредила пользователей по всему миру о фишинговой рассылке писем с почтового сервиса Gmail под видом Google Docs. Об этом компания сообщила на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Мы расследуем фишинговые сообщения, которые выглядят какGoogle Docs. Мы рекомендуем вам не кликать на сообщения и сообщать о них, как о фишинге», — написано в сообщении.

The Verge указывает, что злоумышленники отправляют сообщения пользователям якобы от тех, кого они могут знать. Затем при переходе по ссылке предлагается дать доступ к письмам и адресной книге программе, которая якобы является Google Docs. Однако в случае перехода по вредоносной ссылке, злоумышленники смогут получить доступ к аккаунтам через сторонние приложения.

Реклама

Особенностью является то, что

вредоносная рассылка действует внутри Gmail, а не переводит пользователей на страницы, похожие на почтовый сервис.

В заявлении Google, которое приводит The Verge, сказано, что компания приняла меры, чтобы защитить пользователей от этой фишинговой рассылки. В частности, они отключили аккаунты нарушителей и удалили их страницы.

Издание пишет, что позже проблему удалось устранить.

Еще по этой теме
Число вирусов растет: если сомневаешься – не используй

Число вирусов растет: если сомневаешься – не используй

Ученые подсунули в магазин Apple вредоносное приложение

Ученые подсунули в магазин Apple вредоносное приложение

В Google Play найден вредоносный клон Pokemon Go

В Google Play найден вредоносный клон Pokemon Go


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 130000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR

reklama.vesti.lv

Не вернувшийся из школы в Плявниеки ребенок найден Новости

Не вернувшийся из школы в Плявниеки ребенок найден

Дана Борисова будет лечиться от наркозависимости за рубежом Showbiz

Дана Борисова будет лечиться от наркозависимости за рубежом

Экстрим-диета для невесты: как Пиппа Миддлтон худеет к свадьбе Wo&Men

Экстрим-диета для невесты: как Пиппа Миддлтон худеет к свадьбе

Куда исчезают монеты из рижских фонтанов? Новости

Куда исчезают монеты из рижских фонтанов?

Видео из жизни панд: полминуты умиления! Wo&Men

Видео из жизни панд: полминуты умиления!

Компьютеры и Интернет

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Земл
Продают Земл 200 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 285 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 400 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 