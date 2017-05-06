В Турции суд согласился с блокированием Википедии

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Суд Анкары отклонил апелляцию Википедии об отмене решения заблокировать доступ к сайту, сообщает Anadolu.

«Уголовный суд первой инстанции в Анкаре оставил в силе блокирование доступа, несмотря на возражения со стороны Wikimedia Foundation, которой принадлежит онлайн-энциклопедия», - говорится в сообщении.

Википедия считает, что соответствующий запрет заблокировал свободу выражения.

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Суд, в свою очередь, постановил, что свобода слова может подпадать под санкции, необходимые для предотвращения преступлений согласно Европейской конвенции о правах человека и соответствующим статьям Конституции Турции.

Ранее сообщалось, что с 29 апреля в Турции заблокирован доступ к онлайновой энциклопедии Википедия по всей территории страны. Как сообщали СМИ, после референдума о расширении полномочий президента Турции Реджепа Эрдогана некоторые пользователи «Википедии» начали исправлять статьи о нем, называя политика диктатором.


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