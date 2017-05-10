Apple назвала дату презентации iOS 11 и macOS 10.13

Компания Apple озвучила дату официальной презентации iOS 11 и macOS 10.13. Мероприятие запланировано на 5 июня в рамках конференции WWDC (Worldwide Developers Conference), передает Mashable.

В этом году мероприятие будет проводиться в конференц-центре им. МакЭнери в американском городе Сан-Хосе. Анонс новинок состоится в первый день конференции.

На мероприятии ожидается официальный анонс iOS 11 и macOS 10.13, а также обновленных операционных систем watchOS и tvOS. Предполагается, что в этот же день состоится выход публичных бета-версий новых ОС, в то время, как финальный их релиз намечен на осень этого года.

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Вероятно, на мероприятии будет также показан новый iPad, а кроме того - «умные» колонки Siri Speaker.

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