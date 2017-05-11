Google оплатила миллионный штраф в России

 

Фото: AP/Scanpix

Американская корпорация Google оплатила административный штраф в размере 438,07 млн рублей (около 7,5 млн долларов – ред.), назначенный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России. Как сообщает ведомство, штраф был оплачен 9 мая.

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Мировое соглашение между ФАС и Google было утверждено судом 17 апреля.

«В рамках мирового соглашения удалось найти механизм устранения последствий ранее выявленных ФАС России нарушений антимонопольного законодательства и обеспечить конкуренцию на рынках мобильных приложений, в первую очередь, мобильного поиска», – говорится в сообщении ФАС.

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Также по условиям мировой Google исполнит предписание ведомства и откажется от эксклюзивной предустановки своих приложений на мобильных устройствах Android и не будет ограничивать предустановку приложений третьих сторон, в частности, на первый экран устройства.

Кроме того, Google приведет все свои контракты с вендорами в РФ в соответствие с условиями мирового соглашения.

Соглашение распространяется на устройства, предназначенные для продажи в России, оно действует шесть лет и девять месяцев. В настоящее время продление данного соглашения по истечении его срока не предусмотрено.

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