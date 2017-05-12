Microsoft анонсировала большое обновление для Windows 10

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В рамках проходящей в Сиэтле с 10 по 12 мая конференции для разработчиков Build 2017 компания Microsoft анонсировала новое большое дополнение для операционной системы Windows 10 а также представила видеоредактор Story Remix.

Как пишет The Verge, обновление, получившее название Fall Creators Update, привнесет в OC несколько полезных функций. В частности, обновленная Windows 10 получит интеграцию с устройствами на iOS и Android, которая позволит среди прочего копировать текст или файлы на компьютере, а затем вставлять их на других устройствах. В настоящее время подобная функция доступна владельцам гаджетов Apple.

Кроме того, обновление добавит в Windows 10 функции Timeline и PickUp, которые позволят непрерывно работать с одними и теми же приложениями на разных устройствах, переключаясь между ними «на лету». Так, пользователь сможет начать набирать текст на смартфоне и продолжить на ПК без потери данных, пишет TJ.

Реклама

Также в Fall Creators Update будет реализована возможность прямого доступа к конкретным файлам из облачного хранилища OneDrive без необходимости синхронизации или загрузки целых папок.

Наконец, частью осеннего обновления станет измененный дизайн операционной системы (Fluent Design), на который будут постепенно переходить встроенные приложения Windows 10.

Компания пока что не раскрывает всех подробностей о Fall Creators Update и дату его релиза, но ожидается, что обновление будет официально выпущено в сентябре.

Story Remix

В рамках конференции компания также представила видеоредактор Story Remix, который позволяет создавать «истории» из небольших видео. Программа может похвастать собственной библиотеку графических и аудиоэффектов с готовыми шаблонами.

Судя по демонстрационному ролику пользователи Story Remix также смогут вставлять в свои видео 3D-объекты. При этом благодаря встроенным технологиям машинному обучению, Story Remix способен самостоятельно монтировать видео на основе ранее использованных настроек.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 49500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 175000 EUR

reklama.vesti.lv

Учительница снялась в провокационном клипе; разразился скандал Новости

Учительница снялась в провокационном клипе; разразился скандал

Мошенницы ходят по квартирам: будьте внимательны Новости

Мошенницы ходят по квартирам: будьте внимательны

Димитерс: мы живем ужаснее, чем в советское время Новости

Димитерс: мы живем ужаснее, чем в советское время

Подростки признались, за что убили 15-летнего Эгила Новости

Подростки признались, за что убили 15-летнего Эгила

Вот как надо отдыхать на воде: секси-класс от супермоделей Wo&Men

Вот как надо отдыхать на воде: секси-класс от супермоделей

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы Старая Рига
Сдают Офисы Старая Рига 890 EUR
Продают Квартирy, Центр
Продают Квартирy, Центр 350 000 EUR
Сдают Квартирy, Центр
Сдают Квартирy, Центр 390 EUR
Продают Квартиры, Иманта
Продают Квартиры, Иманта 204 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
C/C++ ПРОГРАММИСТ
C/C++ ПРОГРАММИСТ
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 