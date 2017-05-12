Microsoft анонсировала большое обновление для Windows 10

В рамках проходящей в Сиэтле с 10 по 12 мая конференции для разработчиков Build 2017 компания Microsoft анонсировала новое большое дополнение для операционной системы Windows 10 а также представила видеоредактор Story Remix.

Как пишет The Verge, обновление, получившее название Fall Creators Update, привнесет в OC несколько полезных функций. В частности, обновленная Windows 10 получит интеграцию с устройствами на iOS и Android, которая позволит среди прочего копировать текст или файлы на компьютере, а затем вставлять их на других устройствах. В настоящее время подобная функция доступна владельцам гаджетов Apple.

Кроме того, обновление добавит в Windows 10 функции Timeline и PickUp, которые позволят непрерывно работать с одними и теми же приложениями на разных устройствах, переключаясь между ними «на лету». Так, пользователь сможет начать набирать текст на смартфоне и продолжить на ПК без потери данных, пишет TJ.

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Также в Fall Creators Update будет реализована возможность прямого доступа к конкретным файлам из облачного хранилища OneDrive без необходимости синхронизации или загрузки целых папок.

Наконец, частью осеннего обновления станет измененный дизайн операционной системы (Fluent Design), на который будут постепенно переходить встроенные приложения Windows 10.

Компания пока что не раскрывает всех подробностей о Fall Creators Update и дату его релиза, но ожидается, что обновление будет официально выпущено в сентябре.

Story Remix

В рамках конференции компания также представила видеоредактор Story Remix, который позволяет создавать «истории» из небольших видео. Программа может похвастать собственной библиотеку графических и аудиоэффектов с готовыми шаблонами.

Судя по демонстрационному ролику пользователи Story Remix также смогут вставлять в свои видео 3D-объекты. При этом благодаря встроенным технологиям машинному обучению, Story Remix способен самостоятельно монтировать видео на основе ранее использованных настроек.