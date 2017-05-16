Власти Франции «наказали» Facebook на 150 тысяч евро

 

Фото: REGIS DUVIGNAU / REUTERS

Власти Франции во вторник оштрафовали Facebook Inc. на 150 тыс. евро за нарушение законодательства страны о защите персональных данных.

Как утверждает французский регулятор, правила Facebook о конфиденциальности в версии 2015 года не соответствовали нормативным требованиям во Франции, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, власти обвинили соцсеть в том, что она собирает данные о просмотре сторонних сайтов, не предупреждая об этом пользователей.

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Французский регулятор направил Facebook первое официальное уведомление о претензиях в январе 2016 года. Аналогичные расследования также проводились в Бельгии, Германии, Испании и Нидерландах.

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