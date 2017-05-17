СМИ: Apple готовится представить новые ноутбуки

Компания Apple готовится представить три новых модели ноутбуков, передает Bloomberg. Таким образом, американский производитель надеется уменьшить ущерб от снижающихся продаж планшетов. Ожидается, что презентация новых продуктов состоится в июне.
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По словам источников, производитель представит производительный процессор Kaby Lake от Intel, также возможно появление нового 12-дюймового лэптопа.
Ожидается, что будет обновлена 13-дюймовая модель ноутбука Apple. А тем временем компания не комментируют данную утечку информации.
Издание отмечает, что лишь 11 процентов от общей прибыли, вырученной компанией, приходится на MacBook. И тем не менее, они являются важным инструментом для поддержания интереса аудитории - и в первую очередь, бизнес-клиентов.
По предварительной информации, ноутбуки будут мало чем отличаться от ныне существующих моделей. Согласно утечкам, обновлениям подвергнется начинка устройств.Еще по этой теме