СМИ: Apple готовится представить новые ноутбуки

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Компания Apple готовится представить три новых модели ноутбуков, передает Bloomberg. Таким образом, американский производитель надеется уменьшить ущерб от снижающихся продаж планшетов. Ожидается, что презентация новых продуктов состоится в июне.

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По словам источников, производитель представит производительный процессор Kaby Lake от Intel, также возможно появление нового 12-дюймового лэптопа.

Ожидается, что будет обновлена 13-дюймовая модель ноутбука Apple. А тем временем компания не комментируют данную утечку информации.

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Издание отмечает, что лишь 11 процентов от общей прибыли, вырученной компанией, приходится на MacBook. И тем не менее, они являются важным инструментом для поддержания интереса аудитории - и в первую очередь, бизнес-клиентов.

По предварительной информации, ноутбуки будут мало чем отличаться от ныне существующих моделей. Согласно утечкам, обновлениям подвергнется начинка устройств.

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