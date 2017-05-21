В ноутбуках HP нашли клавиатурного шпиона

Некоторые модели ноутбуков под маркой HP продаются с предустановленным клавиатурным шпионом. Его обнаружили в швейцарской компании Modero, специализирующейся на консалтинге в сфере информационной безопасности, пишет Postimees.
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По словам экспертов, драйвер для звуковых карт портативных компьютеров содержит программу MicTray64.exe, которая выполняет отслеживание и запись нажатий клавиш пользователя.
Файл отправляет все строки на интерфейс отладки или записывает в журнал регистрации на диске «C» компьютера.
Производителем этого драйвера является не сама HP Inc., а партнер американской компании - поставщик аудиочипов Conexant.
В Modero говорят, что кейлоггер присутствует в устройствах HP EliteBook, HP ProBook, HP ZBook и HP Elite по меньшей мере с 2015 года.
Пользователи могут проверить свои компьютеры на наличие шпиона, который может находиться по адресам C:\Windows\System32\MicTray.exe или C:\Windows\System32\MicTray64.exe. Проблема также может затрагивать продукты других производителей, использующих аудиодрайверы Conexant, отмечают специалисты.Еще по этой теме