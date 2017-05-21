Создана карта с паролями Wi-Fi любого аэропорта мира

Блогер-путешественник создал карту, содержащую пароли от множества точек доступа в интернет в аэропортах мира. Карта постоянно обновляется как на основе его личного опыта, так и с помощью других туристов.
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Инженер по компьютерной безопасности и блогер Анил Полат оказал всем любителям путешествовать не выходя из сети огромную услугу.
Он создал интерактивную карту под названием WiFox, которая содержит пароли от бесплатных сетей Wi-Fi большинства крупных аэропортов по всему миру.
Многие туристы знают, какие проблемы доставляет отсутствие Wi-Fi или сложность регистрации.
Очень часто требуется заполнять анкеты с большим количеством личных данных, чтобы затем получить доступ в сеть на 15 минут.
На свою карту блогер нанес тот объем информации, который смог собрать самостоятельно. Особенно полезными являются советы по входу в интернет, доступный лишь ограниченному кругу лиц. Например, в аэропорту Амстердама можно сесть возле бизнес-зала и подключиться к его сети с помощью данных, предоставленных Амилом.
Карта постоянно обновляется. Вклад вносит и сам Амил, продолжающий свой путь по планете, и все желающие. Информация доступна даже в оффлайне: для этого предварительно нужно загрузить приложение, разработанное блогером.
Как выглядит карта: символами самолетиков на карте отмечены аэропорты, а слева находится список, в котором содержатся имена сетей и пароли к ним.
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