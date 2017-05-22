Восемь личных вещей, которые ни за что нельзя публиковать в Facebook

Социальная сеть Facebook является одной из самых больших площадок для общения в мире и ее влияние на жизнь современного человека огромно. При этом информация, публикуемая пользователями в социальной сети, может стать мощным оружием против них самих.

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Портал Indy100 приводит список из вещей, которые ни за что нельзя публиковать в Facebook, сообщает Tarbija24.

Дата рождения. Очень часто именно на дате рождения у многих пользователей основаны и их пароли. Если вы один из них, то публиковать вашу дату рождения в Интернете крайне неразумно.

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Номер телефона. Если вы опубликовали в Facebook свой номер телефона, то не удивляйтесь, если в какой-то момент вам начнут звонить по ночам тайные поклонники.

Фотографии детей и членов семьи. Каждая опубликованная в интернете фотография оставляет свой след. Вы ведь не хотите, чтобы дети в будущем краснели из-за опубликованных вами фотографий?

Информация о месте учебы детей. Помните, чем больше информации вы раскрываете о своих детях, тем большей опасности вы их подвергаете.

Домашний адрес и планы на отпуск. Эти два факта дадут ворам возможность понять, когда вас не будет дома.

Фотографии билетов на самолет. Аналогичная ситуация. Это фактически приглашение для злоумышленников вломиться в вашу квартиру в ваше отсутствие.

Данные кредитных карт. Тут даже объяснять не нужно. Это очень плохая идея.

Данные о ваших отношениях. Если вы не хотите всем подряд объяснять, что пошло не так и почему вы расстались со своей второй половинкой, то не нужно и публиковать информацию о том, что вы состояли в отношениях.

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