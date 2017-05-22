The Guardian разгласила правила модерирования в Facebook

Британские журналисты провели расследование, выяснив правила цензуры в Facebook — крупнейшей социальной сети мира. Нормы оказались весьма неоднозначными.

Редакция The Guardian изучила более 100 внутренних документов компании, которые касаются модерирования контента, связанного с насилием, терроризмом, порнографией, расизмом, а также вызывающими ненависть высказываниями.

Согласно информированному источнику газеты в Facebook, на решение о сохранении или удалении контента модераторам порой дается лишь около 10 секунд.

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В статье приводится пример о том, что заявления с призывом убить президента США должны быть удалены, так как он входит в «защищенную» категорию лиц. Однако неопределенные угрозы убийством, как отмечается, удалять необязательно, так как они не считаются заслуживающими доверия.

Публикация произведений искусства с обнаженными фигурами и сексуальными действиями запрещена в случае, если эти работы были созданы «цифровым» путем.

Разрешены видеозаписи абортов, если они не сопровождаются изображениями обнаженных фигур.

От модераторов не требуют удалять видеозаписи насилия над детьми, если оно носило несексуальный характер и не имело «садистского аспекта».

В соцсети можно распространять фотографии плохого обращения с животными. Только самые жестокие из них требуется помечать особым знаком.