Боевикам ИГИЛ запретили пользоваться соцсетями

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В террористической организации «Исламское государство» боевикам запретили использование социальных сетей. «Утверждая, что сайты социальных сетей предоставляют опасность, «власти» ИГИЛ опубликовали уведомление, запрещающее их использование», – говорится в сообщении мониторинговой группы SITE.

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Террористы опасаются, что использование соцсетей может выдать реальное расположение боевиков. В тексте подчеркивается, что речь идет именно о боевых подразделениях, непосредственно задействованных в боестолкновениях.

Отметим, на подконтрольной ИГ территории в отдельных районах Сирии и Ирака уже более двух лет запрещена техника Apple

по данным «экспертов» группировки, с ее помощью за ними могут шпионить противники.

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Недавно министр обороны США Джеймс Маттис анонсировал существенные изменения в тактике противостояния ИГИЛ в Сирии и Ираке, которая заключается в уничтожении путей отхода боевиков из освобожденных территорий.

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