Вирус WannaCry: ущерб оценили в миллиард долларов

Общий ущерб от хакерской атаки с использованием вируса WannaCry составил 1 млрд долларов. Такую сумму назвала американская компания KnowBe4, специализирующаяся на кибербезопасности, сообщает McClatchy.

«Предполагаемый ущерб, нанесенный WannaCry за первые четыре дня, превысил 1 млрд долларов, если учитывать вызванные этим масштабные простои крупных организаций по всему миру», – заявил глава KnowBe4 Стью Сьюверман.

Отмечается, что в общую оценку ущерба вошли потеря данных, снижение производительности, простои в работе, судебные издержки, репутационные ущербы и другие факторы.

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По данным компании, всего WannaCry поразил от 200 тысяч до 300 тысяч компьютеров в по меньшей мере 150 странах. Эксперты не исключают, что в будущем могут быть новые подобные атаки.

Как уже писал Русский TVNET, программа-вымогатель WannaCry заблокировала тысячи компьютеров по всему миру. WannaCry шифрует файлы пользователя, после чего их становится невозможно использовать. Для разблокировки от жертв требуют 200-600 долларов выкупа, который следует перевести на указанные счета в биткоинах.

Напомним, 15 мая Европол заявил, что пик хакерской атаки в Европе пройден.

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