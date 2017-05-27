Чемпион мира по игре в го проиграл все три партии компьютерной программе

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Китаец Кэ Цзе проиграл третий матч компьютерной программе AlphaGo, которая разработана компанией Google DeepMind. В предыдущих двух играх победа также досталась искусственному интеллекту.

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Этот матч стал последним из трех игр турнира, который начался 23 мая в городе Учжэнь (восточная провинция Чжэцзян), где проходит Форум настольной игры в го.

В случае победы над компьютерной программой размер призовых Кэ Цзе составил бы 1,5 млн долларов.

По условиям соревнований, каждой стороне давалось максимум три часа на принятие решений по своим ходам.

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До начала турнира Кэ Цзе заявил в социальных сетях, что это будет последняя попытка с его стороны, независимо от результата, бросить вызов искусственному интеллекту.

«Это холодная машина, у которой нет чувств к этой игре», - признался игрок.

После первого матча Кэ Цзе заявил, что был шокирован действиями программы и ее ходами. «Она как бог игры в го», - сказал чемпион. «В прошлом у программы были некоторые слабости, но сейчас я чувствую, что ее понимание игры го и принимаемые ею решения находятся за гранью наших возможностей», - добавил он.

Го является одной из самых распространенных логических настольных игр в мире и входит в число пяти базовых дисциплин главного соревнования в интеллектуальных видах спорта - Всемирных интеллектуальных игр.

Считается, что она развивает как правое, так и левое полушария мозга, тренирует аналитические и интуитивные навыки человека. История этой игры насчитывает порядка 3 тысяч лет и достоверных данных о месте ее возникновения нет, отмечает ТАСС.

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