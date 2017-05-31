Латвийцы сами развязывают руки мошенникам, публикуя личные данные в Сети

Большинство пользователей интернета легкомысленно относятся к своей безопасности во всемирной паутине. В результате многие становятся жертвами мошенничества: мошенники обманным путем завладевают чужой информацией и деньгами, получают неавторизованный доступ к электронной почте и аккаунтам в социальных сетях. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром безопасного интернета Drossinternets.lv, в ходе которого были опрошены 900 пользователей интернета.

40% опрошенных признают, что используют не более двух паролей для доступа ко всем интернет-ресурсам – электронной почте, аккаунтам в соцсетях и на сайтах, где требуется регистрация.

К тому же, 12% отмечают, что в пароле используют свое имя, фамилию, год рождения, ряд последовательных цифр или букв, что позволяет сравнительно легко отгадать пароль. Такая легкомысленность не остается без последствий –

«взломанный» электронный почтовый ящик или аккаунт в социальных сетях – самые распространенные ситуации, на которые жители жалуются в Центр безопасного интернета.

Наиболее частая причина неприятностей – или слишком простые пароли, или же жертва мошенничества в публичном месте неправильно вышла из своих аккаунтов. Положительно, что 62% респондентов не стали бы пользоваться Интернетом в интернет-кафе, если он не защищен паролем.

Реклама

Самая распространенная проблемная ситуация, на которую жители жалуются в Центр безопасного интернета, это мошенничество. Во-первых, пользователи интернетом ловятся на заманчивые предложения заработать. Например, зарегистрироваться на сайтах, где, собрав необходимое количество кликов, якобы можно заработать несколько сотен евро (так, по крайней мере, обещают держатели сайта).

Но для того, чтобы начать зарабатывать, нужно приобрести коды безопасности. Во-вторых, большой проблемой являются интернет-магазины, из которых купленные товары не поставляются покупателю. В-третьих, жители Латвии становятся жертвами мошенничества, которое направлено непосредственно на них.

Например, мошенники узнают, что ребенок играет в футбол, и делают родителям «заманчивое» предложение о футбольном лагере для ребенка в Испании, деньги за лагерь уплачиваются, а организатор лагеря исчезает. Или другой пример –

изучив связь пожилого человека с другими людьми, мошенники сообщают ему о болезни знакомого и просят пожертвовать деньги.

Еще один пример – пользователь интернета получает электронное письмо о том, что один его знакомый якобы отправляет ему посылку и необходимо покрыть почтовые расходы.

Также люди вводят данные, необходимые для получения туристической визы, не убедившись в безопасности сайта.

Данные опроса Drossinternets.lv свидетельствуют о том, что

большой части респондентов вообще неясна разница между протоколами HTTPS и HTTP интернет-страниц: респонденты не знают, что буква «S» в конце протокола означает, что это безопасный протокол (Secure),

т.е. коммуникация между браузером и домашней страницей осуществляется в зашифрованном виде.

Этот протокол чаще всего используется, чтобы сделать безопасным пользование интернетом или приобретение товаров в интернет-магазине. В то же время 71 % опрошенных признают, что ввели бы данные свой платежной карты в интернете, если бы убедились в безопасности соответствующей домашней страницы и проверили личность ее держателя.

Говоря о безопасности компьютера, 11% респондентов признают, что закрывают сообщение об обновлении антивирусной программы, так как это их раздражает.

7% говорят, что у их компьютера вообще нет антивирусной программы.

Центр безопасного интернета призывает критически оценить каждую ситуацию, прежде чем разглашать свои личные данные, отвечать на заманчивые предложения или делать покупки в интернете.

Еще по этой теме