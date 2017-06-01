Microsoft оплатит британцам отказ от Google

Компания Microsoft собирается ввести бонусную программу Microsoft Reward, в рамках которой британские пользователи сервиса Bing будут получать специальные баллы, которые можно будет потратить на разного рода сервисах, передает The Verge.
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Издание отмечает, что пользователи смогут тратить свои баллы на подарочные карты Xbox, минуты разговора по Skype и другие услуги.
При этом разовое использование Bing «оплачивается» тремя баллами.
Данная сумма удвоится, если пользователь будет использовать браузер Microsoft Edge.
При этом в день можно собрать таким образом до 60 баллов. А в случае, если за месяц будет собрано 500 очков, то пользователь автоматически увеличит свой дневной «доход» до 150 баллов.Еще по этой теме