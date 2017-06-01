Microsoft оплатит британцам отказ от Google

Компания Microsoft собирается ввести бонусную программу Microsoft Reward, в рамках которой британские пользователи сервиса Bing будут получать специальные баллы, которые можно будет потратить на разного рода сервисах, передает The Verge.

Издание отмечает, что пользователи смогут тратить свои баллы на подарочные карты Xbox, минуты разговора по Skype и другие услуги.

При этом разовое использование Bing «оплачивается» тремя баллами.

Данная сумма удвоится, если пользователь будет использовать браузер Microsoft Edge.

Реклама

При этом в день можно собрать таким образом до 60 баллов. А в случае, если за месяц будет собрано 500 очков, то пользователь автоматически увеличит свой дневной «доход» до 150 баллов.

Еще по этой теме