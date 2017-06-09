Осторожно: хакеры воруют ваши данные с помощью тестов в соцсетях!

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Reuters/Scanpix

Многие люди по всему миру пользуются Facebook, и некоторые из них любят проходить забавные тесты, то и дело всплывающие в ленте.

Однако некоторые такие тесты часто используются хакерами, чтобы обманывать пользователей. По словам Шри Шридхарана, управляющего директора Флоридского центра кибербезопасности, хакеры используют ворованные данные для собственного обогащения.

«Это кажется безобидной забавой, но вы никогда не можете знать, кто именно получает доступ к вашей информации», - говорит специалист. Хакеры используют тесты в Facebook не только для получения личных данных, но и чтобы обманом заставить пользователей устанавливать вредоносное ПО.

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«Чем больше они о вас знают, тем проще им вас заманить — например, заставить перейти по ссылке, по которой ни в коем случае не следует переходить», — говорит Шридхаран.

Шридхаран советует проходить тесты только с проверенных сайтов, которые защищают ваши личные данные. Обратите внимание на сам тест! Что именно в нем предлагается? Если ответить на вопросы, значит, все в порядке. Но если тест запрашивает доступ к вашим фото на Facebook или к вашим личным данным - уходите со страницы немедленно!


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