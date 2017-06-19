Google ужесточает борьбу c террористами на Youtube

Американская корпорация Google ужесточает борьбу с распространением видеозаписей экстремистского содержания на принадлежащем ей интернет-сервисе YouTube. Об этом сообщает Укринформ с ссылкой на заявление компании.

«Несмотря на то, что мы и другие компании в течение многих лет работаем над тем, чтобы распознавать и удалять контент, который не соответствует нашей политике, горькая правда состоит в том, что мы, как индустрия, должны признать: предстоит еще много работы», - сообщил главный юрисконсульт Google Кент Уокер.

Google планирует расширить сотрудничество с общественными организациями, борющимися с распространением экстремистских материалов в интернете.

С их помощью компания сможет обнаружить на YouTube контент, который предназначается для вербовки потенциальных экстремистов.

Также корпорация собирается связываться с лицами, заинтересовавшимися подобными видео, и отправлять им ссылки на записи антиэкстремистского содержания.

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Ранее Facebook представил новые технологии по борьбе с терроризмом. Сотрудники компании сообщили, что тестируют программное обеспечение, которое будет выявлять в социальной сети вербовщиков и экстремистов. Основная роль в процессе отводится искусственному интеллекту.

Напомним, ранее руководители проекта Google под названием Project Wing, посвященного разработке технологий для коммерческих беспилотников, объявили о проведении успешных испытаний системы слежения за воздушным трафиком дронов.

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