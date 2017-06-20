Верховный суд США признал неконституционным запрет насильникам пользоваться соцсетями

Коллегия из восьми судей Верховного суда США единогласно признала неконституционным закон штата Северная Каролина, который запрещает использовать Facebook и другие социальные сети людям, осужденным за преступления сексуального характера. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте ведомства.

Решение американской Фемиды принято после рассмотрения жалобы 36-летнего Лестера Джерарда Пакинхема. Он был включен в список лиц, совершивших сексуальное преступление. Мужчина обратился в суд после того, как его признали виновным в нарушении запрета на общение в интернете. Пакинхем в 2010 году опубликовал в соцсети Facebook пост, в котором описывал, как избежал штрафа за неправильную парковку.

«Хвала Господу! Власти отменили штраф, не дожидаясь судебного разбирательства. Никакого штрафа, никаких судебных издержек, не пришлось потратить ничего... Слава Богу! Вау! Спасибо, Иисус!» - написал осужденный за изнасилование. Этот пост попался на глаза сотруднику полиции Дарема, который по долгу службы зарегистрировался в Facebook и вел слежку за сексуальными преступниками. В итоге насильника, публично воздававшего хвалу Господу, арестовали. Затем его приговорили к условному сроку лишения свободы.

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Лестер счел решение суда несправедливым и ограничивающим его право на свободу слова, гарантированную Первой поправкой к Конституции США. Осужденный успешно обжаловал решение суда в апелляционной инстанции, но затем Верховный суд Северной Каролины подтвердил обвинительный приговор. Тогда Пакинхем стал искать справедливости в Верховном суде США, пишет UPI.com.

Пакинхем был включен в реестр насильников в 2002 году, когда ему был 21 год. Тогда он, являясь учащимся колледжа, признался в половой связи с 13-летней девочкой. Со слов педофила, все происходило по обоюдному согласию.

По решению суда насильника внесли в список сексуальных преступников на 30-летний срок. В дальнейшем Пакинхем не был замечен в совершении деяний, связанных с нарушением половой неприкосновенности.

Закон, принятый в Северной Каролине в 2008 году, запрещает осужденным за сексуальные преступления использовать коммерческие социальные сети, которые позволяют регистрироваться несовершеннолетним.

Однако Верховный суд встал на сторону Пакинхема и защитил его гражданские права.

«Северная Каролина одним росчерком пера запрещает доступ к тому, что для многих является основным источником информации о текущих событиях, объявлений о работе, общения... и исследования обширных сфер человеческой мысли и знания», - приводит Русская служба BBC слова одного из судей.

По мнению Верховного суда, запрет насильникам пользоваться соцсетями мешает главной задаче социализации и исправления преступника. Общаясь в интернете, осужденный может почерпнуть ту информацию, которая поможет ему изменить себя, жить в ладах с законом и приносить общественную пользу.

Судьи также согласились с доводами адвокатов о том, что закон среди прочего трактует понятие «социальная сеть» слишком широко.

В итоге запрет может коснуться практические любых сайтов с возможностью оставлять комментарии.

Впрочем согласно решению суда аналогичный закон может быть признан конституционным в том случае, если он будет более четко определять критерии правонарушения: например, запретит именно общение с несовершеннолетними в социальных сетях.

По словам адвоката Пакинхема Дэвида Голдберга, его клиент использовал Facebook лишь для общения с членами семьи и друзьями. Переписки с несовершеннолетними Лестер не вел, и даже не просматривал странички детей, сообщает KTLA5.

Адвокат добавил, что на момент подачи иска соцсетью Facebook пользовались уже 1,59 миллиарда человек.



