В Китае студентов колледжа стали обучать, как сделаться знаменитостями в Сети

 

Фото: AFP/Scanpix

В Китае Промышленно-коммерческий колледж Иу под Ханчжоу в провинции Чжэцзян предлагает специальные курсы для студентов, которые хотят добиться славы в интернете и стать звездой соцсетей, пишет во вторник, 20 июня, MashableAsia.

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Интернет-знаменитости в Китае зарабатывают до 46 млн долларов в год, поэтому все больше пользователей стараются добиться популярности.

Страна с населением более чем миллиард человек дала миру одну из самых популярных онлайн-знаменитостей Папи Цзян с 44 млн подписчиков на нескольких платформах.

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Для славы необходимы определенные навыки, развить которые взялся колледж.

Желающие обучаются в танцевальных студиях, учатся модно одеваться. Среди курсов, предлагаемых колледжем в городе Иу, - визаж, мода, эстетические способности, перфоманс, сетевой маркетинг, студентов учат фотографировать и обрабатывать фотографии. Прошедшие трехгодичное обучение получат диплом младшего бакалавра.

В Китае онлайн-знаменитости документируют и

транслируют в сеть в режиме реального времени все хоть сколько-нибудь примечательные события из своей жизни,

например, как они делают покупки.

Поклонники покупают им виртуальные подарки, которые можно обменять на реальные деньги, например, за виртуальный автомобиль, купленный поклонником, можно получить 20 долларов. 21-летняя Менгна Цзян (Mengna Jiang) - одна из 33 студенток, обучающихся моделированию и этикету, - за 30-минут, проведенных в эфире для онлайн-аудитории, заработала 12 долларов на подарках. «Мне нравится красиво одеваться и делать фотографии, я чувствую, что это мое», - говорит она.

Видеоканалы можно монетизировать и обычным способом - продавая рекламу.

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