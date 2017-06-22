Skype отчитался об устранении масштабного сбоя

Представители мессенджера Skype, принадлежащего компании Microsoft, объявили об устранении масштабного сбоя, который возник в работе сервиса 19 июня.

«Проблема была полностью решена», - говорится в сообщении Skype, опубликованном вечером 21 июня. Что стало причиной сбоя, в компании не уточнили.

Отметим, что о своей причастности к неполадкам в работе Skype заявила хакерская группировка CyberTeam. По словам ее представителей, группировка организовала DDoS-атаку на Skype, однако пока это заявление не получило подтверждений.

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Напомним, 19 июня пользователи по всему миру массово пожаловались на неполадки в работе приложения Skype

. Сообщения о проблемах с мессенджером появились в соцсетях и продолжили появляться 20-го и 21 июня. Сбои в работе мессенджера зафиксировали пользователи из России, Украины, Нидерландов, Италии, Португалии, Франции, Великобритании и многих других стран.

В начале июня Microsoft представила радикально обновленную версию Skype, которая получила новый интерфейс и ряд функций, доступных в конкурирующих сервисах. Одним из наиболее заметных нововведений приложения, помимо интерфейса, позволяющего настраивать дизайн, стало появление раздела Highlights, который представляет собой аналог «Историй» в Instagram и позволяет публиковать фотографии и видео со стикерами и рисунками. Также в приложении появился раздел Capture, предназначенный для съемки и редактирования снимков и видеороликов.

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