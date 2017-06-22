Skype отчитался об устранении масштабного сбоя

 

Фото: AP/Scanpix

Представители мессенджера Skype, принадлежащего компании Microsoft, объявили об устранении масштабного сбоя, который возник в работе сервиса 19 июня.

«Проблема была полностью решена», - говорится в сообщении Skype, опубликованном вечером 21 июня. Что стало причиной сбоя, в компании не уточнили.

Отметим, что о своей причастности к неполадкам в работе Skype заявила хакерская группировка CyberTeam. По словам ее представителей, группировка организовала DDoS-атаку на Skype, однако пока это заявление не получило подтверждений.

Реклама

Напомним, 19 июня пользователи по всему миру массово пожаловались на неполадки в работе приложения Skype

. Сообщения о проблемах с мессенджером появились в соцсетях и продолжили появляться 20-го и 21 июня. Сбои в работе мессенджера зафиксировали пользователи из России, Украины, Нидерландов, Италии, Португалии, Франции, Великобритании и многих других стран.

В начале июня Microsoft представила радикально обновленную версию Skype, которая получила новый интерфейс и ряд функций, доступных в конкурирующих сервисах. Одним из наиболее заметных нововведений приложения, помимо интерфейса, позволяющего настраивать дизайн, стало появление раздела Highlights, который представляет собой аналог «Историй» в Instagram и позволяет публиковать фотографии и видео со стикерами и рисунками. Также в приложении появился раздел Capture, предназначенный для съемки и редактирования снимков и видеороликов.

Еще по этой теме
В Skype произошел глобальный сбой: Латвийцы остались без связи

В Skype произошел глобальный сбой: Латвийцы остались без связи


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Rīga, 160000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 62000 EUR
Квартира
Квартира, Mārupe, 168000 EUR

reklama.vesti.lv

На улице Бикерниеку сгорели шесть автомобилей Новости

На улице Бикерниеку сгорели шесть автомобилей

Два индийца перепугали рижан Новости

Два индийца перепугали рижан

Сняла очки, и ах! Джоли удивила «застывшим» от ботокса лицом Wo&Men

Сняла очки, и ах! Джоли удивила «застывшим» от ботокса лицом

Магазин Maxima поставил клиентов в неудобное положение Новости

Магазин Maxima поставил клиентов в неудобное положение

ФОТО: Жена показала новое фото с больным Хворостовским Showbiz

ФОТО: Жена показала новое фото с больным Хворостовским

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SISTĒMAS VADĪTĀJS
SISTĒMAS VADĪTĀJS
SYSTEM MANAGER
SYSTEM MANAGER
SAP KONSULTANTS - INFORMĀCIJAS ...
SAP KONSULTANTS - INFORMĀCIJAS ...
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 