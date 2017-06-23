WikiLeaks опубликовал документы ЦРУ о заражении закрытых сетей

Проект WikiLeaks опубликовал новую порцию документов ЦРУ из массива под названием Vault 7, первые документы которого были обнародованы в начале марта.

Очередная подборка включает в себя 11 документов, касающихся проекта Brutal Kangaroo («Брутальный кенгуру»), в рамках которого спецслужба создала инструмент для проникновения в закрытые сети организаций и промышленных предприятий без наличия прямого доступа к компьютерам.

Как и большинство вредоносных программ, предназначенных для взлома физически изолированных систем, инструмент ЦРУ сначала инфицирует подключенный к интернету компьютер внутри атакуемой организации, пишет SecurityLab. Когда к зараженной системе подключается USB-флеш-накопитель, он заражается отдельным вредоносным ПО Drifting Deadline, а затем флешка заражает изолированные ПК, к которым ее подключают.

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Как следует из документов, компоненты Brutal Kangaroo создают кастомизированную сеть внутри атакуемой закрытой сети и позволяют создавать списки файлов каталога и выполнять произвольный код. После установки вирус собирает хранящуюся на ПК информацию и анализирует ее на предмет ценных сведений с помощью модуля Broken Promise.

Напомним, на прошлой неделе WikiLeaks опубликовал подборку документов о проекте CherryBlossom («Цветущая вишня»), в рамках которого ЦРУ совместно со Стэнфордским исследовательским институтом разрабатывало вредоносное ПО для заражения беспроводных сетевых устройств, включая роутеры и точки доступа.

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