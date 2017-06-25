Больше 30% жителей Латвии не доверяют информации в социальных сетях

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

37% жителей Латвии не верят тому, что публикуется в социальных сетях, свидетельствуют данные опроса «Eurobarometer».

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На вопрос о том, каким должно быть публикуемое в социальных сетях содержание, чтобы считать его достоверным, 37% участников опроса в Латвии заявили, что в целом не доверяют опубликованной в социальных сетях информации, а 31% надежным считают такое содержание, которое поступило из надежного источника, например, от известной медиаорганизации.

23% доверяют информации со ссылками, 8% - информации, которую публикует человек, которому они верят, а 8% верят информации, если она опубликована в социальной сети, которой респондент доверяет.

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6% опрошенных признали, что в целом верят в то, что публикуется в социальных сетях.

Среди жителей стран ЕС меньше всего вверяет публикациям в социальных сетях жители Люксембурга - 49

% населения этой страны заявили, что в целом не доверяют контенту социальных сетей. Также в Люксембурге меньше всего опрошенных, которые доверяют информации в социальных сетях без каких либо возражений - 2%.

В соседней Эстонии не доверяют информации в социальных сетях 26% жителей, в Литве - 30%, доверяют - 4% эстонцев и 4% литовцев.

Опрос «Eurobarometer» проводился в марте 2017 года во всех странах ЕС, в нем участвовал 27 901 человек старше 15 лет. В Латвии был опрошен 1001 житель.

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