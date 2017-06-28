Число пользователей Facebook превысило 2 млрд человек

Число пользователей Facebook, которые ежемесячно заходят в соцсеть, превысило 2 млрд человек. Об этом сообщил основатель Facebook Марк Цукерберг на своей странице, а позднее более подробная информация была опубликована в блоге компании.

Представители Facebook также сообщили, что ежедневно пользователи ставят свыше 800 млн лайков, а более 1 млрд пользователей заходят в приложение Groups, предназначенное для просмотра сообществ.

В честь этого знаменательного события соцсеть подготовила поздравительное видео, персонализированную версию которого пользователи могут увидеть на специальной странице вместе с данными о поставленных лайках и другой своей активности. Кроме того, пользователи, которые поставят лайк в виде «сердечка» записи друга, поздравят кого-то с днем рождения или создадут группу, увидят в ленте сообщение с благодарностью от соцсети.

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Как напоминает TechCrunch, Facebook является мировым лидером среди социальных приложений по числу авторизованных пользователей. Соцсеть заметно обгоняет по этому показателю принадлежащий Google видеохостинг YouTube (1,5 млрд активных пользователей). Третье и четвертое места в этом рейтинге делят мессенджеры WhatsApp и Facebook Messenger (по 1,2 млрд пользователей), которыми владеет сама Facebook. Далее следуют китайский мессенджер WeChat (889 млн пользователей) и фотосервис Instagram (700 млн пользователей), который тоже принадлежит Facebook.

Отметим, что отметку в 1,5 млрд активных пользователей Facebook преодолела в ноябре 2015 года года.