Дрон Facebook на солнечных батареях совершил второй полет

Компания Facebook провела второй испытательный полет дрона Aquila, работающего на солнечных батареях и предназначенного для обеспечения интернетом труднодоступных регионов.

Как написал на своей странице основатель соцсети Марк Цукерберг, полет беспилотника продолжался 1 час и 46 минут после чего дрон совершил посадку неподалеку от города Юма (штат Аризона). За время полета аппарат собрал много данных, которые позволят инженерам оптимизировать его эффективность.

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Напомним, что впервые дрон Aquila поднялся в воздух в конце июня 2016 года. Изначально компания отчиталась об успешном испытании дрона, однако в ноябре выяснилось, что беспилотник получил серьезные повреждения при посадке. Проведенное расследование показало, что причиной крушения стал сильный ветер.

Согласно планам Facebook, в будущем усовершенствованные дроны Aquila будут летать на высоте от 18 до 27 км, находясь в воздухе месяцами и обеспечивая интернетом зону диаметром около 100 км. Для трансляции данных разработчики планируют использовать лазеры, которые смогут передавать данные со скоростью, в 10 раз превышающей возможности существующих технологий.