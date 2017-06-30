В Риге создана сеть интернета вещей

Используя новейшие технологии и метод «стартап», Lattelecom создал сеть интернета вещей (IoT – Internet of Things), охватывающую всю столицу. Сообщается, что с 1 июля в Риге будут доступны решения в сферах «умного города» и «умного производства», а также инфраструктура интернета вещей, которая может использоваться экосистемой «стартап» для разработки новой продукции. Развертывание сети активно продолжается и в других регионах Латвии (в Резекне, Цесисе, Талси, Юрмале и т.д.).

При создании сети интернета вещей была использована технология новейшего поколения (LPWAN - Low-Power Wide-Area Network), отличающаяся от беспроводного и мобильного интернета низкими затратами на содержание, малым расходом энергии и возможностью подключения к сети неограниченного количества устройств.

Технология основана на принципе радиоволн и обеспечивает широкую зону покрытия сетью интернет, позволяющей работать различным устройствам и датчикам.

Сеть работоспособна в труднодоступных местах, где обычные виды беспроводного интернета, как правило, не действуют – в подвалах зданий, на объектах с толстыми бетонными или кирпичными стенами.

Реклама

Для простого пользователя это означает увеличение количества «умных домов», например, можно установить у себя дома удаленный контроль температуры, видеонаблюдения, датчиков движения и других решений с целью сокращения расходов и повышения безопасности жилища.

По прогнозам международных экспертов, уже в ближайшее время различные устройства больше не будут работать привычным образом, каждое индивидуально; вместо этого, они будут подключены к единой сети и смогут автоматически «обмениваться информацией».

Хорошо ли это? Покажет время.

Специализированная сеть интернета вещей создана уже во многих странах мира, например, в Нидерландах, Бельгии, Франции, Венгрии, Эстонии, США, Южной Корее и других.

Еще по этой теме