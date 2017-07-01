Украина обвинила Россию в кибератаке с помощью вируса-вымогателя Petya

 

Фото: AFP/LETA

Служба безопасности Украины объявила, что установила причастность российских спецслужб к атаке вируса-вымогателя Petya, который начал распространяться 27 июня и нанес ущерб компаниям и государственным учреждениям в разных странах мира. На Украине было поражено больше всего компьютеров, но ущерб понесли и компании в России. Ранее о причастности РФ заявляла киберполиция Украины.

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СБУ сделало свои выводы благодаря сотрудничеству с международными антивирусными компаниями. Из этих данных следует, что вымогательство денег было лишь прикрытием основной, более масштабной цели кибератак. «Об этом свидетельствует отсутствие реального механизма завладения средствами, примитивность которого лишь подтверждает мнение о том, что обогащение не было целью атаки», - указывает украинская спецслужба.

Как указывает Русская служба ВВС эксперты ранее замечали, что вирус-шифровщик Petya изначально не подразумевал восстановление пораженных файлов, наводит на мысль, что деньги не были целью хакеров.

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Кроме того, СБУ делает вывод, что "к атакам причастны те же хакерские группировки, что в декабре 2016 года атаковали финансовую систему, объекты транспорта и энергетики Украины с использованием "TeleBots" и "Blackenergy". А это, в свою очередь, "свидетельствует о причастности к этой атаке спецслужб РФ", цитирует сообщение РИА "Новости".

Как утверждается, основным назначением вируса было уничтожение важных данных и нарушение работы государственных и частных учреждений Украины.

Член комитета Госдумы по информационной политике Вадим Деньгин (ЛДПР) в комментарии РИА назвал заявление СБУ фейком: «Они ищут в России любую уловку, любую делают пакость для того, чтобы каким-то образом все списать на Российскую Федерацию».

Распространение нового вируса-вымогателя началось именно на Украине. По предварительным данным, 75% заражений вирусом Petya.A имели место именно в этой стране. Хакеры атаковали аэропорт Борисполь, «Укрпочту», «Укртелеком», «Укрэнерго», министерство инфраструктуры, СМИ и правительство Украины.

В России некоторые крупные компании также подверглись кибератаке. Среди них «Роснефть», «Башнефть», Evraz, Mondelеz International, Mars Invitro и Nivea. По оценке антивирусной лаборатории ESET, на Россию пришлось всего 0,8% заражений от общего числа.

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